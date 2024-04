Topman: winkelketen Blokker heeft herfinanciering bijna rond

Winkelketen Blokker heeft de herfinanciering van de onderneming bijna rond, waardoor een verkoop waarschijnlijk niet nodig is. “Zoals het er nu naar uitziet is een verkoop niet nodig en gaat het ons lukken om die herfinanciering rond te krijgen”, zegt Ynse Stapert, topman van Mirage Retail Group. Dat is het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys.

Hij verwacht in de week van 22 april meer te kunnen vertellen over de toekomst van Blokker. “Zoals we eerder hebben aangegeven was het verkooptraject puur als een back-up bedoeld. Dus meer voor het geval die herfinanciering niet, of alleen in combinatie met verkoop, mogelijk zou blijken”, aldus Stapert.

Hij benadrukt dat de gesprekken die nog gevoerd worden vooral over herfinanciering gaan. “We zijn er nog druk mee bezig, het gaat de goede kant op.” Het is nog onbekend welke eisen de bank stelt bij de financiering met betrekking tot onder meer loonkosten en het aantal winkels.

Bij Blokker rommelt het al tijden. De afgelopen maanden zijn drie directeuren bij de noodlijdende winkelketen vertrokken. Eerder dit jaar meldde Mirage “constructieve gesprekken” te voeren met “een selecte groep mogelijke kopers” voor Blokker.

Woensdag maakte Mirage bekend dat Intertoys een meerjarige financiering heeft afgesloten bij Rabobank. “Dit stelt ons in staat om onze groeiplannen te versnellen”, zei Jan Nap, financieel directeur van het bedrijf. De speelgoedketen maakte een sterke groei door in het afgelopen jaar. Het bedrijf behaalde een omzet van 208 miljoen euro, bijna 9 procent meer dan het jaar daarvoor. De operationele winst groeide met 1 miljoen euro tot 12,4 miljoen euro.

Eigenaar Mirage wilde de speelgoedwinkelketen eerder dit jaar verkopen, maar zag daar uiteindelijk van af.