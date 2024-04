Minder aanbod huizen mede door wachtende doorstromers, zegt NVM

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. “Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt”, zegt ze.

Volgens haar is het een neerwaartse spiraal. “Tien jaar terug was het precies andersom, toen was het aanbod fors hoger en gingen mensen eerst hun huis verkopen. Maar hoe minder er te koop staat, hoe minder doorstromers de gok nemen om eerst hun huis te verkopen”, legt ze uit. Daaraan voegt ze toe dat woningen nu ook sneller worden verkocht.

Ook de vele starters zorgen ervoor dat het aanbod krap blijft, aldus Gerssen. Zij laten namelijk geen huis achter dat in de verkoop kan. NVM meldde eerder donderdag dat in het eerste kwartaal van dit jaar 15 procent minder huizen te koop zijn gezet dan in het kwartaal daarvoor. Het aanbod op de markt droogt daarmee volgens de NVM op.