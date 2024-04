Wall Street opent wisselend na flinke verliezen op woensdag

De aandelenbeurzen in New York openden donderdag wisselend, na flinke koersverliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse producentenprijzen, die in maart minder hard zijn gestegen dan verwacht. De prijzen die producenten rekenen voor hun goederen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat ze worden doorberekend aan afnemers.

Een dag eerder bleek dat de consumentenprijzen in de VS vorige maand sterker zijn gestegen dan verwacht. De hoop op een spoedige renteverlaging nam daardoor af. Op Wall Street werd gehoopt dat de Federal Reserve in juni zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente. Door het tegenvallende inflatiecijfer over maart, wordt nu gerekend op een eerste renteverlaging in september.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 38.423 punten. Woensdag zakte de hoofdindex nog 1,1 procent. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5166 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 16.241 punten.