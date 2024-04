ECB-baas vraagt overheden om energiesteun verder af te bouwen

Overheden moeten hun steunmaatregelen voor het compenseren van de eerder gestegen energieprijzen verder terugschroeven. Alleen dan kan de inflatie duurzaam omlaag worden gebracht. Daarop wees president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag in een toelichting op het rentebesluit van de beleidsmakers in Frankfurt.

De ECB heeft voor de vijfde keer op rij een rentepauze gehouden. De rente in de eurozone werd ongewijzigd gelaten op het huidige recordniveau. Bij de vergadering in maart verklaarde Lagarde al dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld voordat de rente kan worden verlaagd. De Française stelde donderdag niet van mening te zijn veranderd.

De verwachting is alom dat de ECB in juni wel zal beginnen met het omlaag brengen van de leenkosten. Maar Lagarde wil zich nog niet vastpinnen op een uitgestippeld rentepad. Ze benadrukte dat de ECB elke rentevergadering opnieuw naar de beschikbare cijfers kijkt en op basis daarvan dan een afweging maakt.