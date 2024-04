Berlijns warenhuis KaDeWe overgenomen door Thaise investeerder

Het gebouw waarin het beroemde Berlijnse warenhuis KaDeWe, voluit het Kaufhaus des Westens, zit, is overgenomen door het Thaise winkelconglomeraat Central Group. De grote toeristische trekpleister was deels eigendom van het Oostenrijkse vastgoedconcern Signa, dat al een tijdje last heeft van geldproblemen. Daardoor kwam KaDeWe zelf ook in nood.

Central Group bezat iets meer dan de helft van de volledige KaDeWe Group en heeft nu ook het pand zelf helemaal in handen. De Thaise onderneming laat weten een groter deel van de KaDeWe Group over te willen nemen, zodat het warenhuis uit de financiële problemen kan komen. KaDeWe vroeg in januari bescherming tegen schuldeisers aan en diende een soort faillissementsaanvraag in.