FNV vreest voor zo’n 200 banen bij chemiefabriek Rotterdam

Vakbond FNV vreest dat een groot deel van de werknemers van chemiebedrijf Indorama Ventures in Rotterdam hun baan verliest omdat de fabriek mogelijk sluit. De vakbond hoopt maandag meer duidelijkheid te krijgen van de directie door een protest. Komt die duidelijkheid niet, dan volgt misschien een staking, meldt een woordvoerder van de FNV.

Bij de chemische fabriek werken volgens de vakbond ongeveer 230 mensen. Die hoorden deze week dat Indorama Ventures overweegt de fabriek in de haven van Rotterdam te sluiten. FNV en de werknemers willen van het bedrijf weten of de fabriek gaat sluiten en hoeveel mensen daarmee hun baan kwijtraken. Ook moet er een goed sociaal plan komen om de werknemers snel weer aan een nieuwe baan te helpen, vindt de vakbond.

Indorama Ventures is in verschillende werelddelen actief en heeft zijn hoofdkantoor in Thailand. In de fabriek in Rotterdam worden onder meer polyesterkorrels gemaakt voor plastic verpakkingen.