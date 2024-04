EU wil schrappen in rompslomp van slecht benut coronaherstelfonds

EU-landen moeten het Europese coronaherstelfonds gemakkelijker kunnen gebruiken, vinden de EU-landen en de Europese Commissie. De commissie gaat proberen de administratieve rompslomp te verminderen die bij het nog maar weinig aangesproken miljardenfonds komt kijken.

Het fonds van een kleine 800 miljard euro aan subsidies en zachte leningen moest de Europese economie er na de coronapandemie weer bovenop helpen. Maar nog geen derde van het geld is tot dusver uitgekeerd. De tijd gaat dringen, want alles wat EU-landen in 2026 nog niet hebben ontvangen lopen ze mis.

Op aandringen van steeds ongeduldiger lidstaten, met name grote ontvangers in Zuid-Europa, gaat de commissie kijken waar zij kan snoeien in de regels en procedures. De voorwaarden en tussendoelen waar EU-landen aan moeten voldoen kunnen misschien “minder gedetailleerd”, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Valdis Dombrovskis na overleg met de ministers van Financiën. En de lidstaten zouden hun ingediende aanvragen gemakkelijker moeten kunnen aanpassen. “Dat is nu heel ingewikkeld en tijdrovend.”

De verlammende regels zijn de schuld van landen als Nederland die beducht zijn voor verspilling en fraude, is steevast de klacht. Ook Nederland ziet nu echter wel ruimte voor snoeiwerk in de regels, zeggen EU-diplomaten.