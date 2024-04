FT: investeerder CVC kondigt mogelijk maandag beursgang Damrak aan

De grote investeringsmaatschappij CVC Capital Partners is van plan mogelijk al op maandag haar plannen bekend te maken voor een beursgang in Amsterdam. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. CVC had deze beursgang meermaals uitgesteld in verband met onrust op de beurzen.

Maar nu zou CVC de gang naar de aandelenmarkt door willen zetten. Het investeringsbedrijf is eigenaar van onder meer de voormalige theedivisie van Unilever. CVC heeft beleggingen met een waarde van wel 186 miljard euro in beheer. Het gaat bijvoorbeeld ook om horlogemerk Breitling en minderheidsbelangen in de Spaanse voetbalcompetitie en de uitzendrechten voor Franse voetbalwedstrijden.

Onlangs bracht het in Luxemburg gevestigde CVC nog de cosmeticaketen Douglas naar de beurs in Frankfurt. CVC heeft nog steeds een meerderheidsbelang in Douglas.

Bij de verkoop van een minderheidsbelang in het bedrijf in 2021 werd CVC gewaardeerd op ongeveer 15 miljard euro.

Naar verluidt stelde de Europese beleggingsfirma in mei 2022 een beursgang uit door de oorlog in Oekraïne en ook in november vorig jaar in verband met de aanval van Hamas op Israël. Financial Times zegt wel dat er nog geen definitief besluit is genomen door CVC en dat er dus een kans is dat er opnieuw uitstel komt.

Vorig jaar nam CVC nog de Nederlandse investeerder in telecom- en wegeninfrastructuur DIF Capital Partners over.