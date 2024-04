Beleggers hopen op uitblijven escalatie conflict Midden-Oosten

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een licht lager begin van de nieuwe beursweek. Beleggers reageren vooral op de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekeinde. Iran lanceerde in de nacht van zaterdag op zondag honderden drones en raketten op Israël, die vrijwel allemaal werden onderschept met hulp van bondgenoten als de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Iraanse aanval was een vergeldingsactie op een Israëlische aanval op de Iraanse ambassade in Syrië begin april.

Israël liet weten dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor de aanval. De Verenigde Staten hebben echter druk gezet op Israël om niet terug te slaan om een verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Op de Aziatische aandelenmarkten bleven de koersverliezen maandag ook beperkt door de hoop dat een escalatie van het conflict uitblijft. Wel blijft de beurshandel nerveus in afwachting van een mogelijke reactie van Israël.

De Nikkei in Tokio zakte 0,7 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. De beurs in Shanghai was een positieve uitschieter en klom 1,3 procent.

De olieprijzen gingen zelfs licht omlaag. Vrijdag stegen de olieprijzen al naar het hoogste niveau in zes maanden, door berichten dat Iran zou werken aan een directe aanval op Israël. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 85,25 dollar en Brentolie kostte 0,4 procent minder op 90,10 dollar per vat. Sinds begin dit jaar zijn de prijzen al 19 procent gestegen door de onrust in het Midden-Oosten.

Naast de geopolitieke spanningen letten beleggers deze week op de kwartaalcijfers van chipmachinemaker ASML, die woensdag naar buiten. In de Verenigde Staten staan maandag de kwartaalcijfers van zakenbank Goldman Sachs op het programma. Dinsdag openen de grote banken Morgan Stanley en Bank of America de boeken.

Persbureau Bloomberg meldde verder dat de grote investeringsmaatschappij CVC Capital Partners mogelijk maandag al de plannen bekend zal maken voor een beursgang in Amsterdam. Het bedrijf zou daarmee tussen de 1 miljard en 1,5 miljard euro willen ophalen.

NX Filtration staat ook in de belangstelling. De waterzuiveraar kondigde aan dat financieel directeur Marc Luttikhuis per eind juni vertrekt bij het bedrijf. Een directe reden voor zijn vertrek werd niet gegeven.

De euro was 1,0654 dollar waard, tegen 1,0648 dollar op vrijdag.