Douglas-eigenaar CVC gaat naar aandelenbeurs Amsterdam

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, eigenaar van onder meer cosmetica- en parfumerieketen Douglas, gaat naar de aandelenbeurs in Amsterdam. Het Europese beleggingsbedrijf heeft hierover een intentieverklaring naar buiten gebracht. De beursgang vindt naar verwachting in de komende weken plaats, afhankelijk van marktomstandigheden, aldus CVC.

Het in Luxemburg gevestigde CVC heeft circa 186 miljard euro aan beleggingen in beheer. Het bedrijf is onder meer ook eigenaar van de voormalige theedivisie van Unilever en het bekende Zwitserse horlogemerk Breitling.

CVC zegt dat de beursgang bestaat uit de verkoop van nieuwe aandelen ter waarde van circa 250 miljoen euro en de verkoop van stukken door bestaande aandeelhouders. In totaal zal daarmee volgens CVC een minimumbedrag van 1,25 miljard euro zijn gemoeid.

De in 1981 opgerichte beleggingsfirma zegt dat de beursgang zal helpen bij de verdere groei. Ook moet de beursnotering zorgen voor toegang tot de kapitaalmarkten en grotere bekendheid van het bedrijf voor klanten en bij het aantrekken van personeel. CVC telt ruim 1150 werknemers.

Zakenkrant Financial Times meldde vrijdag al dat CVC deze maandag een beursgang op het Damrak kon aankondigden. CVC zou in mei 2022 een beursgang nog hebben uitgesteld door de oorlog in Oekraïne, net als in november vorig jaar in verband met de aanval van Hamas op Israël.

Onlangs bracht de investeerder Douglas nog naar de beurs in Frankfurt. CVC heeft nog steeds een meerderheidsbelang in Douglas. Vorig jaar nam CVC de Nederlandse investeerder in telecom- en wegeninfrastructuur DIF Capital Partners over.