Recordstijging aluminiumprijs na nieuwe sancties tegen Rusland

De prijs van aluminium liet maandag een recordstijging zien. De opmars volgde op nieuwe sancties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voor de handel in Russische metalen. Veel in Rusland geproduceerd aluminium, koper en nikkel mag daardoor niet meer worden verhandeld aan de twee grootste beurzen voor metalen ter wereld, die in Londen (LME) en Chicago (CME).

De beide landen hopen met die maatregel een belangrijke inkomstenbron voor Rusland af te knijpen. Dat moet ervoor zorgen dat het Kremlin de oorlogskas voor de inval in Oekraïne minder gemakkelijk kan bijvullen. Rusland is een belangrijke metaalproducent, goed voor 6 procent van het wereldwijde aanbod van nikkel, 5 procent van aluminium en 4 procent van koper. Het verbod geldt voor metalen die na 13 april zijn geproduceerd. Handelen in voorraden Russische metalen die al genoteerd stonden aan de beurzen in Chicago en Londen blijft toegestaan.

De prijs van aluminium steeg met ruim 9 procent in Londen. Dat is de grootste prijsstijging sinds de lancering van het metaalcontract in 1987. De stijging stuwde de prijs van aluminium naar het hoogste niveau sinds juni 2022. Nikkel werd bijna 9 procent duurder. Koper liet een gematigde prijsstijging zien, nadat de prijs vorige week al was gestegen tot het hoogste niveau sinds begin vorig jaar.