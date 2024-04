Adidas verhoogt winstverwachting, prestaties ‘beter dan verwacht’

Sportartikelenmerk Adidas verwacht dit jaar meer winst te boeken als gevolg van “beter dan verwachte prestaties” in het eerste kwartaal. In plaats van een operationele winst van rond de 500 miljoen euro, verwacht het Duitse bedrijf nu een winst van rond de 700 miljoen euro te kunnen boeken.

Zo zag het Duitse bedrijf de omzet in het eerste kwartaal op jaarbasis met 4 procent stijgen tot bijna 5,5 miljard euro. Daarvan bleef onder de streep een resultaat van 336 miljoen euro over. Adidas lijkt dan ook de weg omhoog te hebben gevonden, nadat er over 2023 voor het eerst in zeker dertig jaar een nettoverlies in de boeken ging.

Dat verlies kwam mede omdat de samenwerking met de in opspraak geraakte rapper Kanye ‘Ye’ West is gestopt. Dat gebeurde na antisemitische uitspraken van West, waarna Adidas bleef zitten met een grote voorraad onverkoopbare Yeezy-sneakers die het merk samen met de rapper had ontwikkeld.

Die voorraad hoefde echter niet volledig te worden afgeschreven; een deel daarvan wordt nog verkocht. In de eerste drie maanden van dit jaar bracht de verkoop zo’n 150 miljoen euro op waarvan onder de streep ongeveer 50 miljoen euro overbleef. Adidas gaat ervan uit dat de resterende Yeezy-sneakers gedurende de rest van het jaar tegen kostprijs worden verkocht. Dat zou voor een extra omzet van zo’n 200 miljoen euro zorgen.