Frans luxebedrijf LVMH ziet omzet minder hard groeien

LVMH, het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy, zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar minder sterk groeien. Dit kwam doordat rijke consumenten hun uitgaven aan onder meer dure handtassen en Hennessy Cognac terugschroefden.

De totale omzet bedroeg 20,7 miljard euro, 3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De verkopen van de mode- en lederwarenafdeling, de grootste tak van het concern, stegen met slechts 2 procent. Een jaar eerder wat dit nog 18 procent.

Het groeitempo was het traagste voor een eerste kwartaal sinds 2016, met uitzondering van coronajaar 2020. De groei is beneden de verwachtingen van marktkenners. Toch is het concern zelf niet ontevreden. “LVMH had een goede start van het jaar ondanks een aanhoudend onzeker geopolitiek- en economisch klimaat.”

In Azië, Japan niet meegerekend, daalde de omzet van Louis Vuitton Moët Hennessy met 6 procent. Europa en de Verenigde Staten lieten kleine plussen zien.

De groei werd vooral gedrukt door lagere verkopen van wijnen en dranken. Daaronder vallen bijvoorbeeld champagnemerk Dom Pérignon en cognacmerk Hennessy.

De Italiaanse concurrent Gucci maakte vorige maand bekend dat de verkopen in het eerste kwartaal flink achteruit zijn gegaan. Volgens luxeconcern Kering, de Franse eigenaar van het merk, ligt de vergelijkbare omzet van Gucci waarschijnlijk zo’n 20 procent lager dan een jaar terug. Daarmee verloor Kering verder terrein ten opzichte van LVMH en Hermès.