Boeren betogen in Brussel tegen mestbeperking en dreigen met meer

Honderden Nederlandse boeren hebben in Brussel actie gevoerd tegen mestregels die de komende tijd strenger worden. Ze kwamen ditmaal niet met de tractor, maar met de bus. Het protest verliep ordelijk.

De boeren eisen dat de uitzondering blijft die de Europese Unie jarenlang voor hen maakte. Daardoor mochten ze meer mest over hun land uitrijden dan de Europese regels voorschrijven. Omdat het slecht gaat met de natuur en Nederland krediet verspeelde door de randen van de regels op te zoeken, besloot de Europese Commissie de zogeheten derogatie niet te verlengen. Als dat doorgaat, is dat de doodsteek voor veel boeren, waarschuwen zij. Ze moeten dan fors betalen voor het verwerken of afvoeren van hun mest.

Boerenprotesten in Brussel liepen de afgelopen tijd meermaals uit de hand, maar ditmaal was daarvan geen sprake. Slechts een handvol boeren was per tractor naar het Europese machtscentrum gekomen. Maar dat kan veranderen als de commissie voet bij stuk houdt, dreigde Harmen Endendijk van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. “We zeggen gewoon: derogatie terug voor 4 juni. Anders komen we terug met Van den Oever”, zei hij met een knipoog naar de voorman van de radicale actievoerders van Farmers Defence Force. “Met de trekkers!”

Op een plein bij de Europese instellingen in Brussel kregen de boeren bijval van onder meer (kandidaat-)Europarlementariërs van SGP en BBB. Vertegenwoordigers van de actievoerders mochten ook bij het team van de verantwoordelijk Eurocommissaris langs om hun beklag te doen.

Het kabinet is somber over de kans de commissie nog over te halen. Boeren zouden dat uit hun hoofd moeten zetten.