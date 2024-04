Vakbond dreigt met vierdaagse staking grenspolitie op Heathrow

Honderden medewerkers van de Britse grenspolitie dreigen vanaf 29 april vier dagen lang het werk neer te leggen op de Londense luchthaven Heathrow. Volgens vakbond PCS zijn zij het niet eens met veranderingen in hun roosters, waardoor onder meer zo’n 250 werknemers bij de paspoortcontrole een andere functie krijgen.

“Leden hebben hun verdriet geuit over het feit dat ze uit hun functie worden gezet die ze jarenlang bij grenspolitie hebben vervuld”, meldt PCS op de website van de bond. Het nieuwe werkschema gaat op 29 april in, maar is volgens sommige leden van PCS “onwerkbaar”.

De vakbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de roosterwijziging oplegt, gaan nog met elkaar in gesprek. “Als deze gesprekken niet tot een bevredigende oplossing voor ons huidige geschil leiden, verkeren we in een positie om stakingsacties te ondernemen”, aldus PCS op de website van de bond.