Chinees techconcern Huawei ‘blijft in Nederland investeren’

Het Chinese techconcern Huawei “blijft in Nederland investeren” en hoopt er “in de nabije toekomst” weer een groter marktaandeel in mobiele telefoons te krijgen. Dat zegt operationeel directeur Gert-Jan van Eck van de Nederlandse tak van Huawei tegen het ANP. “We hebben een aantal jaren last ondervonden van de omstandigheden in de wereld, maar inmiddels heeft het bedrijf zijn groei weer gevonden. We zijn weer terug op niveau.”

Huawei zag de nettowinst vorig jaar meer dan verdubbelen naar 87 miljard yuan (omgerekend 11,2 miljard euro) ten opzichte van een jaar eerder. Daarvoor zag het bedrijf de resultaten juist jarenlang dalen nadat de Verenigde Staten in 2019 Huawei op een zwarte lijst had gezet en sancties had opgelegd.

Washington verdenkt het Chinese techconcern van spionage voor en het hebben van nauwe banden met de Chinese overheid. Door de sancties maken telefoons van het bedrijf bijvoorbeeld geen gebruik meer van het Android-besturingssysteem van Google en is het na dit jaar aangewezen op het zelf produceren van computerchips omdat het laatste contract met chipmaker Intel binnenkort verloopt.

Ondanks de tegenslagen is Huawei toch weer terrein aan het winnen in Europa. Vooral buiten de smartphonemarkt, ziet Van Eck. “Initieel was ons bedrijf bekend van de mobiele telefoons, maar we zijn sinds een paar jaar bijvoorbeeld begonnen met het aanbieden van clouddiensten in Europa. Daarnaast doen onze energie-oplossingen het erg goed.”

Toch hoopt Van Eck dat Huawei de plek van zijn mobiele telefoons op de Nederlandse markt weer kan verstevigen, maar omdat die gebruikmaken van een eigen besturingssysteem lijken ze nog niet aan te slaan bij consumenten. Merken zoals Samsung en Apple hebben vooralsnog het grootste marktaandeel. “De realiteit is dat het publiek in Europa zich veel langzamer aan nieuwe systemen aanpast dan in andere delen van de wereld”, zegt de topman. Van Eck denkt dat het in Europa vooral zal draaien om andere consumentenelektronica van Huawei. “Smartwatches, laptops en audio-apparatuur hebben goede mogelijkheden.”

Wat betreft de smartwatches wil Huawei het grootste merk van Europa worden. “Er wordt altijd gekeken naar de lange termijn”, vertelt Van Eck. “En zoals je ziet zijn we er nog.”