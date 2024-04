Verkoopgolf op negatief Damrak, ArcelorMittal zakt 7 procent

De aandelenkoersen op het Damrak gingen dinsdag over een breed front omlaag, vooral door groeiende zorgen bij beleggers over hoe Israël gaat reageren op de aanval van Iran. ArcelorMittal kreeg een koersverlies van 6,9 procent te verwerken nadat Deutsche Bank het staalconcern van zijn kooplijst had gehaald.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 1,1 procent lager op 874,67 punten. Bijna alle 25 hoofdfondsen eindigden in het rood. De MidKap zakte 1,2 procent tot 920,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,9 procent in.

Ook op Wall Street werd de stemming dinsdag gedrukt door de spanningen in het Midden-Oosten. Ondanks de druk van de Verenigde Staten op Israël om niet terug te slaan, heeft de Israëlische regering laten weten dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor de aanval. De vrees voor een escalatie van het conflict blijft daarmee boven de financiële markten hangen.

Naast ArcelorMittal behoorden uitzender Randstad, verzekeraar NN en bankconcern ING tot de grootste verliezers in de AEX, met minnen tot 3,7 procent. Beleggers namen afscheid van Randstad na tegenvallende resultaten van de Britse branchegenoot Hays, die 4,3 procent verloor in Londen.

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich en de chipbedrijven Besi en ASML waren de enige stijgers bij de hoofdfondsen met winsten tot 1,8 procent. ASML kon profiteren van een koopadvies van investeringsbank Evercore.

In de MidKap krabbelde Alfen (plus 0,8 procent) iets op na de koersval van maandag. De laadpalenmaker kelderde toen 12 procent door een combinatie van negatief nieuws over het bedrijf. Zo werd vorige week bekend dat Boudewijn Tans toch niet aan de slag gaat als financieel directeur en ook spelen er problemen met transformatorstations van het bedrijf. Snellaadbedrijf Fastned won 2,3 procent, na publicatie van meevallende kwartaalcijfers.