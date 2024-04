Voormalig Shell-baas geeft KKR advies over groene investeringen

Ben van Beurden, voormalig topman van Shell, wordt adviseur op het gebied van groene investeringen bij de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Het is zijn eerste functie in het bedrijfsleven sinds zijn aftreden bij het olie- en gasconcern eind 2022.

Van Beurden begon in januari al parttime bij KKR. Hij gaat de investeringsgroep, met een beheerd vermogen van 553 miljard dollar, adviseren over de wereldwijde klimaatstrategie op het gebied van infrastructuur. Daarbij gaat het om investeringen in onder andere elektrisch vervoer, waterstof en batterijsystemen.

“Er zijn veel dingen die je op dit gebied kunt doen die gemakkelijker en logischer zijn met priv├ękapitaal dan met publiek kapitaal”, zei Van Beurden tegen de zakenkrant. “Hoe meer ik in aanraking kom met private equity, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat dit echt een cruciaal onderdeel is van de algehele maatschappelijke puzzel om op orde te krijgen.”

KKR koos naar eigen zeggen voor Van Beurden om zijn staat van dienst bij het ombuigen van een van ’s werelds grootste energiebedrijven naar duurzamere activiteiten. “Hij was de leider in het aansturen van de strategische transformatie van Shell”, zegt Brandon Freiman, een leidinggevende bij KKR in de Verenigde Staten.

Van Beurden was in 2017 de eerste topman van een olieconcern die doelen stelde om de uitstoot van producten van het bedrijf te verminderen. Ook nam hij het initiatief om te investeren in bedrijven op het gebied van hernieuwbare energieopwekking, waaronder de Amerikaanse zonne-energiegroep Savion en het Indiase platform voor hernieuwbare energie Sprng Energy.