Economie Israël harder gekrompen dan eerder gedacht door oorlog

De economie van Israël is in het vierde kwartaal van vorig jaar nog harder gekrompen dan eerder gedacht als gevolg van de oorlog met Hamas. Dat meldt het Israëlische statistiekbureau in een nieuwe raming.

De oorlog zet bijvoorbeeld de consumentenbestedingen sterk onder druk, en raakt ook de bouw hard, omdat soldaten aan het front nodig zijn en tienduizenden Palestijnse bouwvakkers worden geweerd uit het land. Verder is het toerisme stilgevallen en is ook de export van Israël verminderd.

Volgens de nieuwe schatting is er nu sprake van een krimp met 21 procent, wat dus sterker is dan eerder werd berekend. Daarbij wordt de geannualiseerde meetmethode gebruikt. Dat betekent dat je de groei van één kwartaal denkbeeldig doortrekt over het hele jaar. Dat zou neerkomen op een krimp op kwartaalbasis van meer dan 5 procent.