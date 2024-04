VN-mensenrechtenkantoor: Israël beperkt nog steeds hulp aan Gaza

Israël gaat door met de “onwettige” beperkingen op de humanitaire hulpverlening voor de Gazastrook, stelt het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties. Israël en de Verenigde Staten beweren dat de omvang van de goederenstroom is toegenomen, maar volgens VN-agentschappen is dit niet voldoende.

Israël controleert alle hulp die over land naar Gaza gaat sinds de oorlog met Hamas in oktober uitbrak. De omvang van de geleverde hulp ligt onder het niveau van voor de oorlog. “Israël blijft onwettige beperkingen opleggen aan de toegang en distributie van humanitaire hulp en zet de uitgebreide vernietiging van de civiele infrastructuur voort”, aldus een woordvoerder van het VN-mensenrechtenkantoor in Genève.

Israël ontkent dat het de humanitaire hulpverlening belemmert. Volgens dat land is er aan Palestijnse zijde onvoldoende capaciteit om binnengekomen hulp te verdelen. Israël staat internationaal onder druk van staten die eisen dat meer hulpgoederen tot het Palestijnse gebied worden toegelaten. Deze oproep klinkt luider sinds internationale reddingswerkers begin april omkwamen door een Israëlische luchtaanval.

VN-mensenrechtenchef Volker Türk dringt bij landen met invloed aan om actie te ondernemen. Volgens hem moeten zij alles doen wat mogelijk is om de mensenrechten- en humanitaire crisis in Gaza en het toegenomen geweld op de Westelijke Jordaanoever te beëindigen. Deze invloedrijke landen zouden ook moeten helpen het verhoogde risico op verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten te verminderen. “Het oplossen van de catastrofale situatie van burgers in Gaza moet een prioriteit blijven.”

De oorlog heeft in de Gazastrook in ruim een half jaar meer dan 33.800 mensen het leven gekost, aldus cijfers van het door Hamas gecontroleerde ministerie van Gezondheid. Het officiële aantal gewonden ligt boven de 76.500. Volgens UNICEF raken elke dag zeker zeventig kinderen gewond en zijn meer medische evacuaties vanuit Gaza nodig. De VN-kinderrechtenorganisatie meldt dat minder dan de helft van de aanvragen voor dergelijke evacuaties succesvol is.