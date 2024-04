Fed-baas Powell hint op langer handhaven hoge rente om inflatie

De recente inflatiecijfers bieden nog onvoldoende vertrouwen voor de Federal Reserve om de rente te verlagen. Volgens Fed-president Jerome Powell kan een verlaging daardoor waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. Want als de prijsdruk aanhoudt, kan de Amerikaanse centrale bank de rente stabiel houden “zolang als nodig is”, zei Powell tijdens een paneldiscussie in Washington.

Vorige week bleek dat de consumentenprijzen in de VS in maart sterker zijn gestegen dan verwacht. De hoop op de financiële markten op een spoedige renteverlaging nam daardoor al af. Naast de inflatie kijkt de Fed ook naar de werkgelegenheid en die viel in maart beter uit dan verwacht. Dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven, maar geeft de Fed ook de ruimte om nog even te wachten met het verlagen van de leenkosten.

“Gezien de kracht van de arbeidsmarkt en de vooruitgang op het gebied van inflatie tot nu toe, is het gepast om het restrictieve beleid meer tijd te geven om te werken”, stelt Powell nu.