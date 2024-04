Ticketmaster-moeder Live Nation zakt op beurs na aanklachtgerucht

Live Nation Entertainment stond dinsdag tussen de sterkste dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van kaartverkoper Ticketmaster heeft de aandacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat volgens zakenkrant The Wall Street Journal van plan is het bedrijf aan te klagen. Zo zou Ticketmaster naar verluidt zijn marktpositie misbruiken om concurrentie te ondermijnen. Het aandeel verloor 7,6 procent.

Live Nation nam Ticketmaster in 2010 over. Destijds waren er al zorgen dat het bedrijf zijn macht zou inzetten om evenementenlocaties over te halen gebruik te maken van Ticketmaster, schrijft The Wall Street Journal. Volgens de Amerikaanse krant heeft de kaartverkoper inmiddels een marktaandeel van zo’n 80 procent voor concerten en contracten met vele grote locaties in de Verenigde Staten waar bekende artiesten optreden.

De stemming op Wall Street was verder terughoudend. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 37.798,97 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 5051,41 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 15.865,25 punten. Maandag gingen de graadmeters nog flink omlaag door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. Zo zakte de Nasdaq 1,8 procent.

Tesla zakte 2,7 procent. Maandag verloor de fabrikant van elektrische auto’s al 5,6 procent aan beurswaarde, nadat Tesla had aangekondigd wereldwijd ruim 10 procent van de banen te willen schrappen. Het bedrijf, dat onder leiding staat van miljardair Elon Musk, kampt al langere tijd met tegenvallende verkopen.

United Health steeg 5,2 procent en behoorde daarmee tot de grote winnaars in New York. De grote zorgverzekeraar, die in februari werd getroffen door een cyberaanval, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De totale kosten van die aanval zullen naar verwachting dit jaar zo’n 1,6 miljard dollar bedragen, maar het bedrijf handhaafde zijn vooruitzichten voor het hele jaar.

Netflix steeg 1,7 procent. De streamingdienst presenteert donderdag na het sluiten van de beurs de kwartaalresultaten. In de laatste drie maanden van vorig jaar kreeg Netflix er ruim 13 miljoen klanten bij, de sterkste groei sinds de begindagen van de coronacrisis.

De euro was 1,0622 dollar waard, tegen 1,0625 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 85,30 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 89,96 dollar per vat.