Gasprijs verder omhoog door onrust in Midden-Oosten

De Europese gasprijs is dinsdag verder gestegen door de onrust in het Midden-Oosten, die voor verstoringen van de gasleveringen uit de regio kunnen zorgen. Vorige week werd de brandstof al flink duurder door de dreiging van een directe aanval door Iran op Israël.

Iran voerde die aanval in de nacht van zaterdag op zondag uit en lanceerde honderden drones en raketten op Israël, die vrijwel allemaal werden onderschept. Ondanks Europese en Amerikaanse druk op Israël om een escalatie van het conflict te voorkomen, stellen Israëlische topfunctionarissen echter dat het land geen andere keus heeft dan te reageren op de Iraanse aanval.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs dinsdagochtend met bijna 3 procent tot 32 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds januari. De gasprijs is sinds afgelopen donderdag ongeveer 18 procent gestegen doordat handelaren de grotere geopolitieke risico’s begonnen in te prijzen, waaronder ook mogelijke verstoringen van leveringen door Russische aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur.

Hoewel Europa de uitzonderlijk milde winter heeft afgesloten met sterke gasvoorraden, zijn handelaren voortdurend alert op tekenen van verstoringen van de aanvoer van de brandstof. Door het wegvallen van Russisch gas door de oorlog in Oekraïne is Europa namelijk afhankelijker geworden van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit onder meer het Midden-Oosten.

Ook staan de gasleveringen van topleverancier Noorwegen onder druk door ongepland onderhoud aan een aantal productiefaciliteiten in het land, dat dit weekend is begonnen. De Noorse netbeheerder Gassco verwacht dat die werkzaamheden zeker tot woensdag zullen duren.