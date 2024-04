Alliander doet grote aanbesteding voor nieuwe kabels

Netwerkbedrijf Alliander, het moederbedrijf van netbeheerder Liander, wil ruim 1,6 miljard euro uittrekken voor nieuwe kabels. Het gaat voor de organisatie om de grootste aanbesteding ooit voor de levering van distributie- en transportkabels voor het midden- en laagspanningsnet.

In totaal is 45.000 tot mogelijk 73.000 kilometer kabel nodig. Volgens Alliander zijn die kabels bedoeld om elektriciteitsstations aan te sluiten, maar ook om het elektriciteitsnet in de wijk uit te breiden. Wie de klus precies gaat uitvoeren is nog niet bekend. Alliander mikt op minimaal zeven leveranciers. De definitieve gunning van de aanbesteding, bedoeld voor de periode 2026 tot en met 2034, staat gepland voor eind 2025.

Liander is netbeheerder in onder meer Gelderland, Noord-Holland en Friesland. De organisatie verwacht tot 2033 ook 23.000 transformatorhuisjes in wijken te plaatsen en te vernieuwen. Verder moeten er 48 nieuwe, grote elektriciteitsverdeelstations bijkomen en 49 worden uitgebreid. Daarnaast moeten er nog eens 62 kleinere elektriciteitsstations worden gebouwd en 82 uitgebreid.

Door netbeheerders wordt momenteel flink geïnvesteerd in netverzwaring. De vraag naar elektriciteit neemt namelijk in rap tempo toe, terwijl er steeds meer problemen spelen met het net. Bekend is dat er verspreid over het land nu al duizenden bedrijven op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting.