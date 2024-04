IMF somberder over economische groei in eurozone

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is somberder geworden over de groei van de economie in de eurozone. Dat komt onder meer door Duitsland. In de grootste economie van de eurozone staat het sentiment van consumenten nu al geruime tijd onder druk.

Ook voor Frankrijk zien de vooruitzichten er minder rooskleurig uit dan bij de vorige grote economische raming in januari. Voor Nederland verlaagde het IMF zijn groeivoorspelling eerder dit jaar al twee keer. Die prognose is nu niet veranderd.

De VN-organisatie voor financiële stabiliteit voorziet dit jaar 0,8 procent groei van de economie van het eurogebied. Volgend jaar zou de omvang van de economie met 1,5 procent moeten toenemen. Dat komt neer op neerwaartse bijstellingen van respectievelijk 0,1 en 0,2 procentpunt.

IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas benadrukt dat de groei in de eurozone vorig jaar minimaal was. “De groei in de eurozone zal zich herstellen, maar vanaf een zeer laag niveau, omdat eerdere schokken en een krap monetair beleid op de bedrijvigheid drukken.”

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente al enige tijd op het hoogste niveau ooit staan, wat betekent dat lenen relatief erg duur is. Gourinchas zegt dat de inflatie inmiddels wel naar beneden gaat, maar dat nog steeds niet is uitgesloten dat de prijsstijgingen weer oplopen.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei vorige week dat Europese landen nog altijd de naweeën ondervinden van de eerder flink gestegen energieprijzen. Tegelijk lukt het volgens haar in dit deel van de wereld ook veel minder goed om de productiviteit op te krikken.

De cijfers verschillen sterk per land. In Duitsland en Frankrijk pakt de groei dit jaar en volgend jaar bijvoorbeeld 0,3 procentpunt lager uit dan eerder voorzien.

Het IMF verlaagde in februari al voor de tweede keer in korte tijd zijn groeivoorspellingen voor de Nederlandse economie. Dit jaar valt er hier 0,6 procent groei te verwachten en volgend jaar 1,3 procent.

Over de Verenigde Staten is het IMF optimistischer geworden. Daar gaat het economisch herstel harder dan eerder gedacht, met een opwaartse bijstelling voor dit jaar van 0,6 procentpunt. Ook voor onder meer Rusland en Brazilië zijn de ramingen verhoogd.

De wereldeconomie als geheel groeit dit jaar waarschijnlijk 3,2 procent en volgend jaar nog eens met dat percentage. Dat is een tikkeltje beter dan de plussen van 3,1 en 3,2 procent die in januari werden geraamd.