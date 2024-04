Zeven zaken om rekening mee te houden bij de aanschaf van zonnepanelen

In deze tijd, waarin duurzaamheid en groeiende vaste lasten steeds grotere thema’s zijn, worden zonnepanelen een steeds populairdere keuze voor huiseigenaren. Met de voortdurende verbetering van technologieën, de groeiende erkenning van de voordelen van hernieuwbare energie, maar ook de beschikbaarheid van goede subsidies, overwegen steeds meer mensen de installatie van zonnepanelen op hun woningen. Voor men deze beslissing neemt is het echter goed om rekening te houden met de volgende zeven zaken:

1. Verschillende types

Bij de aanschaf van zonnepanelen sta je voor de keuze uit verschillende types. Meestal worden monokristallijne panelen aangeboden. Deze panelen zijn de efficiëntste, maar daarmee ook duurste panelen. Een alternatief zijn polykristallijne zonnepanelen. Deze zijn minder efficiënt, maar daarmee ook goedkoper. Tenslotte kan ook gekozen worden voor dunne film PV-panelen. Deze panelen bestaan uit een dun materiaal en zijn de goedkoopste panelen. Zij hebben echter ook de laagste efficiëntie.

2. Het ontwerp

Bij de aanschaf van zonnepanelen wil men uiteraard ook rekening houden met hoe dit er dan uit gaat zien. Men kan voor de het oog kiezen uit verschillende ontwerpen zonnepanelen. Dit kunnen de volledig zwarte panelen zijn of bijvoorbeeld frameless glas-glas-modules. Die eerste heeft een zwart, strak en uniform uiterlijk terwijl bij die tweede eigenlijk geen frame zichtbaar is. Uiteraard is ook in ontwerp veel mogelijk. Denk aan afgeslankte frames of gestructureerde oppervlaktes.

3. Het vermogen

Het vermogen van een zonnepaneel wordt gemeten in Wattpiek (Wp). Wattpiek geeft aan hoeveel elektriciteit een paneel produceert onder de ideale omstandigheden. Voor een optimale opbrengst is het essentieel om via een nauwkeurige berekening te controleren hoeveel Wattpiek de ideale installatie zou moeten produceren. Een dergelijke berekening wordt dan gemaakt op basis van individuele behoeften en omstandigheden.

4. Het rendement

Het rendement van zonnepanelen wordt ook wel efficiency genoemd en is een cruciale factor voor de maximale energieopbrengst. Meestal varieert het rendement tussen de 15-20%. Deze percentages geven aan hoeveel van het zonlicht omgezet wordt in elektriciteit. Met een hoger rendement, kan er dus meer elektriciteit uit het zonlicht worden verkregen.

5. De prijs

Wanneer men nadenkt over de aanschaf van zonnepanelen is de prijs/investering een belangrijke factor. Over het algemeen verschillen de kosten van volledige installatie van zonnepanelen tussen de €4100 en €14500. Uiteraard is dit afhankelijk van verschillende factoren, zoals het vermogen en het aantal benodigde panelen.

6. Hoeveelheid panelen

Het aantal zonnepanelen dat nodig zijn en hoe groot die zonnepanelen dan moeten zijn, hangt af van verschillende factoren. Zo moeten energieverbruik, het vermogen per paneel, maar ook de beschikbare dakoppervlakte in mee worden genomen. Zonnepanelen zijn in veel verschillende formaten beschikbaar. Elk van deze formaten zijn geschikt voor bepaalde situatie en dakgroottes.

7. Verschillende merken

Naast dat types kunnen verschillen, bestaan er voor zonnepanelen ook verschillende merken. Vanwege de betrouwbare kwaliteit en de vaak langere levensduur kan het geen kwaad om te kijken naar A-merken. Merken als Aiko Solar, Hyundai en Jinko zijn bijvoorbeeld merken die men goed kan aanschaffen.