Zorgverzekeraar United Health stijgt op Wall Street na cijfers

United Health behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De grote zorgverzekeraar, die in februari werd getroffen door een cyberaanval, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De totale kosten van die aanval zullen naar verwachting dit jaar zo’n 1,6 miljard dollar bedragen, maar het bedrijf handhaafde zijn vooruitzichten voor het hele jaar. Het aandeel steeg 6,4 procent.

De stemming op Wall Street bleef terughoudend, door de zorgen over hoe Israël gaat reageren op de Iraanse aanval van afgelopen weekeinde. De vrees voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten bleef daarmee boven de markten hangen. Ook wordt uitgekeken naar een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 37.948 punten, mede dankzij de koerswinst van United Health. De bredere S&P 500-index opende vrijwel gelijk op 5061 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 15.866 punten. Maandag en vrijdag gingen de graadmeters nog flink omlaag door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. De Nasdaq zakte maandag 1,8 procent.

Bank of America zakte 1,2 procent. De op een na grootste Amerikaanse bank zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen, maar presteerde desondanks beter dan voorzien. Ook zakenbank Morgan Stanley (plus 2,1 procent) boekte in het eerste kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De bank deed onder meer goede zaken op het gebied van vermogensbeheer en met zijn handelsactiviteiten.

Tesla verloor 2,9 procent. Een dag eerder zakte het aandeel al 5,6 procent. Die koersdaling volgde op de aankondiging dat de fabrikant van elektrische auto’s wereldwijd ruim 10 procent van de banen gaat schrappen.

Live Nation Entertainment zakte 8,8 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is het Amerikaanse ministerie van Justitie van plan om het moederbedrijf van Ticketmaster aan te klagen. De kaartverkoper zou naar verluidt zijn sterke marktpositie misbruiken om de concurrentie te ondermijnen.

De euro was 1,0632 dollar waard, tegen 1,0637 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 85,34 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder, op 89,96 dollar per vat.