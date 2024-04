400 van de 450 overgebleven medewerkers Nedcar ook weg

Zo’n 400 van de overgebleven 450 medewerkers van de Limburgse autofabriek VDL Nedcar hebben ontslag aangezegd gekregen. Er is voor hen geen werk meer. De vakbonden waren woensdag in de voormalige autofabriek om met de mensen te praten en hun vragen te beantwoorden. Dat zei bestuurder Ed Leunissen van CNV na berichtgeving in Dagblad de Limburger over de ontslagen.

Bij VDL was niet direct iemand bereikbaar voor een reactie. Voor de mensen die weg moeten geldt het sociaal plan dat eerder werd overeengekomen met de vakbonden. Zo’n zestig mensen kunnen blijven, onder meer voor bewaking, het energiecentrum, en voor Development & Innovation. Volgens Leunissen zitten nog eens zo’n 150 mensen langdurig ziek thuis, die kunnen vooralsnog niet ontslagen worden.

Zowel Leunissen als FNV-bestuurder Hans Wijers ziet geen toekomst meer voor een autofabriek bij Nedcar. “We zien niet dat er uit die sector nog opdrachtgevers gaan komen”, aldus Wijers. Hij zei het “triest” te vinden dat in zeven maanden tijd voor 3500 mensen aan werkgelegenheid is verdwenen.