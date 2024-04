Bloemen- en plantenexport groeit weer na zeven kwartalen krimp

De Nederlandse bloemen- en plantenexport is in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. “Na zeven aaneengesloten kwartalen van krimp kunnen we nu eindelijk spreken van groei”, zegt Matthijs Mesken, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

Alles bij elkaar was met de handel bijna 2,1 miljard euro gemoeid, 4 procent meer dan een jaar terug. Die groei was vooral te danken aan prijsverhogingen. Volgens de brancheclub bleef het aantal verkochte bloemen min of meer gelijk, terwijl dit voor planten 2 procent steeg. De verschillen tussen markten waren wel groot. Zo kromp de export naar Frankrijk fors met 8 procent. De Britse markt liet juist bijna 12 procent groei zien.

Handelaren in de branche hebben het al langer moeilijk, onder meer omdat mensen door de gestegen inflatie minder geld aan bloemen en planten spenderen. Of afgelopen kwartaal het begin is van een periode met herstel, is nog lastig te zeggen.

Mesken wijst erop dat Pasen dit jaar vroeg viel. “Daarmee ontstaat een langere periode om te overbruggen voor de handel tot de Moederdagen in mei.” Zowel Pasen als Moederdag is een belangrijk feest voor de bloemenbranche. Die laatste dag valt niet in alle landen op dezelfde dag.