Worst uit het lab valt in de smaak bij eerste proeverij in Europa

De eerste worstjes met gecultiveerd varkensvlees die mensen in de Europese Unie mochten proeven, zijn in de smaak gevallen. Het vlees had “absoluut de textuur van een kwalitatief worstje”, zei chef-kok Ron Blaauw, die in een driekoppig panel zat van personen die het worstje van Meatable mochten proeven. Prins Constantijn van Oranje zei dat het stuk vlees uit het laboratorium duidelijk “geen substituut was”. “Hier zit waarschijnlijk meer vlees in dan in een gemiddelde worst in Engeland”, merkte de speciaal gezant van start-uporganisatie Techleap op.

Het in 2018 opgerichte Meatable liet woensdag voor het eerst het eigen vlees proeven in Nederland. Het Leidse bedrijf werkte de afgelopen vijf jaar aan een productiemethode om met behulp van dierlijke cellen vlees te laten groeien zonder dat daar dieren voor geslacht hoeven te worden. Dat scheelt in de uitstoot van broeikasgassen en de ontbossing die gepaard gaan met de conventionele manier van vleesproductie, zo is de gedachte.

Tot voor kort was het alleen mogelijk om het gecultiveerde vlees in Singapore te laten proeven. Maar in Nederland is het sinds kort mogelijk om onder streng gecontroleerde omstandigheden kweekvlees te laten proeven, ondanks dat dit voedsel in de Europese Unie vooralsnog niet is toegestaan.

Krijn De Nood, medeoprichter en topman van Meatable, zei voorafgaand aan de proeverij dat het eigenlijk een “doodnormale dag” was. “We gaan gewoon een worstje proeven, daar is niets spannends aan”, zei hij half grappend, half serieus. Hij erkende later dat het toch bijzonder was om voor het eerst aan media te laten zien hoe worst eruitziet die even verderop in een laboratorium is gekweekt. De aanwezige journalisten konden overigens niets proeven.

Bij de panelleden waren geen zenuwen te bespeuren rond de veiligheid van het product. Onderneemster Ira van Eelen zei zich “geen enkele zorgen te maken” dankzij haar eigen betrokkenheid bij projecten voor vernieuwing op het vlak van kweekvlees. “Ik was vooral zenuwachtig dat ik het niet lekker zou vinden”, zei Blaauw.

Meatable is naar eigen zeggen een voorloper met het tempo waarin het enkele cellen laat uitgroeien tot een varkensworst, wat vier dagen duurt. Nederlandse vleesliefhebbers moeten nog wel wachten voordat ze dit vlees kunnen kopen. Meatable wil zijn vlees eerst laten goedkeuren in Singapore en mikt daarna op de Amerikaanse markt. Pas later probeert het bedrijf in de Europese Unie goedkeuring te krijgen voor de verkoop.