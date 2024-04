Aandacht voor resultaten ASML en Just Eat Takeaway op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag uit naar de resultaten van chipmachinemaker ASML en Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway. ASML zag de omzet en de winst in het eerste kwartaal dalen ten opzichte van de sterke resultaten in het laatste kwartaal van 2023. Ook kreeg het bedrijf veel minder nieuwe orders binnen dan een kwartaal eerder. ASML merkt dat de chipindustrie in een dip zit en verwacht dat de sector volgend jaar herstelt. Het bedrijf handhaafde wel de omzetverwachting voor het hele jaar.

Ook Just Eat Takeaway bevestigde de vooruitzichten voor dit jaar. Het aantal bestellingen en de waarde van de bestellingen namen af in het eerste kwartaal. Topman Jitse Groen verklaarde echter dat het bedrijf het jaar goed is begonnen en hij kijkt uit naar de rest van het jaar.

Beleggers houden verder de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten na de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekeinde. Ook kauwen beleggers na op de uitlatingen van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident liet weten dat de recente inflatiecijfers nog onvoldoende vertrouwen bieden voor de Federal Reserve om de rente te verlagen. Volgens de Fed-baas kan een verlaging daardoor waarschijnlijk nog even op zich laten wachten.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin, waarbij ASML met een verlies lijkt te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio daalde 1,3 procent en de beurs in Shanghai won 1,4 procent.

Op het Damrak profiteert verfconcern AkzoNobel mogelijk van een adviesverhoging door investeringsbank Jefferies. De kenners van ING verhoogden daarnaast het advies voor de bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens B&S naar kopen.

Navigatiespecialist TomTom en chat-betalingsdienstverlener CM.com kwamen met cijfers. TomTom zag de omzet in het eerste kwartaal dalen ten opzichte van een kwartaal eerder. Wel wist het bedrijf het nettoverlies flink terug te dringen. Ook handhaafde het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar. CM.com zag de omzet in de eerste drie maanden van het jaar dalen ten opzichte van een jaar eerder. De winstmarge verbeterde wel. Ook voorziet het bedrijf een verbetering van de omzet vanaf het tweede kwartaal.

De euro was 1,008 dollar waard, tegen 1,0625 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 84,80 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper en kostte 89,54 dollar per vat.