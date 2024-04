Minder bestellingen bij moeder Thuisbezorgd.nl

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Het aantal orders zakte met 6 procent tot ruim 214 miljoen.

In Noord-Europa namen de bestellingen af met 1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Toch is topman Jitse Groen tevreden. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland nam de totale waarde van de maaltijdbestellingen toe met 11 procent, in Noord-Amerika met 3 procent. “We zijn verheugd dat de investeringen in ons bedrijf hun vruchten afwerpen en we kijken uit naar de rest van het jaar.”

De beursgenoteerde onderneming blijft bij zijn winstverwachting voor 2024 en rekent op een aangepast bedrijfsresultaat van 450 miljoen euro.