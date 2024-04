App Telegram rekent binnen een jaar op miljard gebruikers

Het aantal gebruikers van berichtendienst Telegram passeert de komende twaalf maanden waarschijnlijk de 1 miljard, verwacht oprichter Pavel Durov. Na de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne in 2022 is de app hard gegroeid.

Telegram laat zich erg voorstaan op privacy en beveiliging van berichten. Daardoor is de app in beide landen populair bij zowel regeringen als critici die ongecensureerd willen berichten over de oorlog in Oekraïne. De gratis app verspreidt zich volgens Durov “als een bosbrand”. “We gaan binnen een jaar waarschijnlijk voorbij de 1 miljard maandelijks actieve gebruikers”, zegt hij in een op X geplaatst interview met de Amerikaanse journalist Tucker Carlson.

Op dit moment heeft Telegram 900 miljoen actieve gebruikers. Dat is nog wel een stuk kleiner dan concurrent WhatsApp. Die berichtendienst van Facebook-moederbedrijf Meta heeft ruim 2 miljard actieve gebruikers.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gebruikt Telegram om zijn dagelijkse boodschap aan de bevolking te verspreiden. Ook het Kremlin gebruikt de app voor berichten over de Russische leider Vladimir Poetin.

Telegram is ook omstreden, onder andere omdat criminelen de dienst gebruiken. Naar aanleiding van een kinderpornozaak noemde het Openbaar Ministerie de berichtendienst vorige week het nieuwe darkweb, waar het gemakkelijk is om strafbaar materiaal te delen.

Ook stellen critici dat Telegram een platform voor nepnieuws en misleiding is geworden. In Oekraïne behandelt het parlement een wetsvoorstel om de app aan strengere regels te onderwerpen.

Durov zelf stelt dat Telegram een “neutraal” platform blijft die geen “speler in de geopolitiek” wordt. De in Rusland geboren techondernemer is volledig eigenaar van Telegram, maar volgens zakenkrant Financial Times mikt hij op een beursgang in de Verenigde Staten zodra zijn bedrijf winst maakt. Durov vertrok in 2014 uit Rusland, naar eigen zeggen omdat het Kremlin zich met een van zijn bedrijven ging bemoeien.