United Airlines bij winnaars op Wall Street na cijfers

United Airlines behoorde woensdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht dankzij de sterke vraag naar vliegtickets. Ook het nettoverlies viel lager uit dan voorzien.

United Airlines had al gewaarschuwd voor een verlies door het aan de grond houden van zijn Boeings 737 MAX 9. Van dat type vliegtuig raakte begin januari een deurpaneel los tijdens een vlucht van Alaska Airlines. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal werden eveneens goed ontvangen. Het aandeel steeg in de vroege handel dik 9 procent.

Beleggers hielden verder de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, na de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekeinde. Ook werd nagekauwd op de uitlatingen van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident liet woensdag weten dat de recente inflatiecijfers nog onvoldoende vertrouwen bieden voor de Federal Reserve om de rente te verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 37.981 punten. De brede S&P 500-index steeg met hetzelfde percentage tot 5076 punten en techgraadmeter Nasdaq ging ook 0,5 procent vooruit, naar 15.938 punten. Dinsdag lieten de graadmeters nog weinig beweging zien, na de zware verliesbeurten op maandag en vrijdag.

Take-Two Interactive Software noteerde 0,5 procent in de plus. Het gamebedrijf, bekend van het populaire computerspel Grand Theft Auto, is van plan 5 procent van zijn personeel te ontslaan. Ook schrapt het bedrijf een aantal projecten om kosten te besparen. Take-Two had eind vorig jaar zo’n 11.580 werknemers in dienst. Zo’n zeshonderd banen zullen verdwijnen.

Morgan Stanley won verder 2,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg schrapt de zakenbank zo’n vijftig banen in de Aziatische regio. De bank heeft zo’n vierhonderd bankiers in die regio. De meeste banen zullen verdwijnen in Hongkong en China.

Tesla ging daarnaast verder omlaag en daalde bijna 1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s verloor de afgelopen twee dagen al ruim 8 procent aan beurswaarde, nadat Tesla had aangekondigd wereldwijd ruim 10 procent van de banen te willen schrappen. Het bedrijf is ook van plan aandeelhouders te vragen het loonpakket van topman Elon Musk van 56 miljard dollar uit 2018 weer te herstellen. Het beloningspakket werd eerder dit jaar door een rechtbank in Delaware nietig verklaard.