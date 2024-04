Alaska Airlines houdt alle vliegtuigen aan grond na melding FAA

Alaska Airlines houdt al zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten tijdelijk aan de grond na een oproep van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

Begin dit jaar veroorzaakte een opmerkelijk incident met een 737 MAX 9 van Alaska Airlines nog grote zorgen over de veiligheid van die Boeing-toestellen. Een deurpaneel liet tijdens een vlucht los, maar er vielen geen gewonden. Na onderzoek bleek dat meerdere bouten in het paneel loszaten.

Volgens een journalist van de Amerikaanse zender CNBC heeft de nieuwe FAA-ingreep te maken met het systeem van de maatschappij om het gewicht en het zwaartepunt voor vluchten te berekenen. Dat zou niet correct hebben gefunctioneerd. In reactie op klachten van passagiers op socialemediaplatform X zei de luchtvaartmaatschappij dat ze eraan werkt om iedereen zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

De kwestie uit januari luidde bij Boeing een crisis in. Boeing heeft Alaska Airlines in het eerste kwartaal al 160 miljoen dollar compensatie betaald. Door het incident moesten tientallen vliegtuigen een tijd aan de grond blijven en werden veel vluchten geannuleerd. Openbaar aanklagers zijn tevens een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de kwestie. Ook is bekend geworden dat meerdere topbestuurders bij Boeing opstappen.