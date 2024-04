Meatable vindt conservatieve weerstand tegen labvlees erbij horen

Weerstand van conservatieve politici tegen vlees uit een laboratorium hoort volgens Meatable-topman Krijn De Nood bij grote technologische doorbraken. De regering van de rechts-conservatieve premier Giorgia Meloni voerde in Italië een wet in die de verkoop van ‘gecultiveerd’ vlees moet voorkomen. Ook in de Verenigde Staten lopen Republikeinse politici te hoop tegen vlees dat niet van geslachte dieren afkomstig is. “Dat soort dynamiek zie je bij iedere grote technologiedoorbraak”, zegt De Nood.

De medeoprichter van Meatable sprak bij de eerste proeverij van een worstje met zijn gekweekte varkensvlees in Nederland, een primeur voor de Europese Unie. “Ik denk dat dit erbij hoort”, zegt hij over het tegengeluid. “Wij zijn ook met onze Amerikaanse collega’s aan het monitoren hoe zich dit ontwikkelt”, zegt De Nood.

Italië kwam met een eigen verbod op kweekvlees, hoewel nog geen enkel product met dit soort vlees in de Europese Unie is toegestaan. Landbouwminister Francesco Lollobrigida, lid van Meloni’s partij Fratelli d’Italia, vreesde voor een verstoring van de eeuwenoude relatie tussen mens en dier die door de veeteelt is ontstaan. De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis van Amerikaanse staat Florida wil ook een verbod op het alternatieve vlees.

De Nood ziet juist een belangrijke rol weggelegd voor echt vlees dat zonder slacht van dieren geproduceerd kan worden, omdat het beter is voor het dierenwelzijn en het milieu minder belast. Over dat laatste zaaiden onderzoekers van de University of California vorig jaar twijfel. Ze berekenden dat juist gecultiveerd vlees een veel grotere ecologische voetafdruk heeft, onder andere doordat de zuivering van voedingsstoffen voor cellen in het lab veel energie vreet. Het ging om een niet door andere wetenschappers beoordeeld onderzoek dat wel online verscheen.

“Daar hebben ze inmiddels hun excuses voor aangeboden”, zegt De Nood, die toevoegt dat het onderzoek de “plank volledig missloeg”. Als Meatable op industriële schaal begint te produceren, heeft dat volgens De Nood bij varkensvlees een ongeveer 80 procent lagere uitstoot dan bij het fokken en slachten van echte biggen.

Meatable verwacht over vijf jaar kweekvlees te produceren voor dezelfde prijs als biologisch vlees. Dat zal wel eerst in Singapore en daarna in de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn. De Europese Unie volgt pas later, doordat het waarschijnlijk veel geld en tijd kost om goedkeuring te krijgen.