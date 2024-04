ASML onderuit in lagere AEX na tegenvallende bestellingen

ASML ging woensdag met bijna 5 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De chipmachinemaker zag de omzet en de winst in het eerste kwartaal dalen ten opzichte van de sterke resultaten in het laatste kwartaal van 2023. Ook kreeg het bedrijf veel minder nieuwe orders binnen dan een kwartaal eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar bestelden klanten voor 3,6 miljard euro aan nieuwe machines. In het vierde kwartaal van 2023 was dat nog 9,2 miljard euro.

ASML merkt dat de chipindustrie in een dip zit en verwacht dat de sector volgend jaar herstelt. Het bedrijf ziet dit jaar als een tussenjaar waarin de omzet niet stijgt, maar wel forse investeringen nodig zijn voor de verwachte groei van de chipsector na 2025. ASML kondigde daarom eerder al kostenbesparingen aan. Ook waarschuwde het bedrijf te kijken naar een verdere uitbreiding buiten Nederland, omdat het vestigingsklimaat hier te ongunstig dreigt te worden.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 869,53 punten, onder aanvoering van ASML. De hoofdindex verloor een dag eerder al 1,1 procent. De MidKap daalde 0,3 procent tot 917,75 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent. Londen verloor een fractie. De Britse inflatie is in maart uitgekomen op 3,2 procent. Dat was iets meer dan verwacht.

Naast ASML stonden de chipbedrijven ASMI en Besi in de staartgroep van de AEX, met minnen van 2,8 en 1 procent. Verfconcern AkzoNobel (plus 2 procent) profiteerde van een adviesverhoging door investeringsbank Jefferies en was de sterkste stijger.

In de MidKap stond Alfen onderaan met een verlies van 6 procent. De laadpalenmaker werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde met een min van 5 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zag het aantal bestellingen en de waarde van de bestellingen afnemen in het eerste kwartaal.

TomTom kelderde 10 procent na tegenvallende resultaten van de navigatiespecialist. Chat- en betalingsdienstverlener CM.com, die ook met cijfers kwam, daalde 0,4 procent. B&S steeg 3 procent. ING verhoogde het advies voor de bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens naar kopen.

Adidas won 5 procent in Frankfurt. Het Duitse sportmerk verhoogde zijn winstverwachting na een sterk eerste kwartaal.

De euro was 1,0623 dollar waard, tegen 1,0625 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 85,13 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 89,82 dollar per vat.