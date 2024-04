Dierenclub: veel meer EU-subsidies naar vlees- en zuivelreclame

De Europese Unie heeft vorig jaar 46 miljoen euro subsidie verstrekt voor reclamecampagnes voor vlees en zuivel, meldt dierenrechtenorganisatie Dier&Recht na onderzoek.

Alleen al voor vleesreclame werd bijna 29 miljoen euro uitgetrokken, volgens Dier&Recht. Dat is meer dan het dubbele van 2022 en het hoogste bedrag sinds 2021. In 2022 daalde de subsidiepot voor reclamecampagnes voor het eerst met miljoenen euro’s, maar die daling is in 2023 weer volledig tenietgedaan, aldus de dierenorganisatie.

Dier&Recht-directeur Frederieke Schouten noemt het “absurd” dat er miljoenen euro’s belastinggeld worden “verspild” aan reclames voor vlees en zuivel. “Deze reclamesubsidies staan haaks op de klimaat- en gezondheidsambities van de Europese Commissie en leiden tot meer dierenleed. De subsidies zouden moeten stoppen, niet stijgen.”