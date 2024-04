Maker videogame Grand Theft Auto schrapt 5 procent van banen

Gamebedrijf Take-Two Interactive Software, bekend van het populaire computerspel Grand Theft Auto, is van plan 5 procent van zijn personeel te ontslaan. Ook schrapt het bedrijf een aantal projecten om kosten te besparen. Het in New York gevestigde bedrijf had al laten weten dat het aan een plan werkte om de kosten te verlagen, nadat het in de laatste drie maanden van vorig jaar tegenvallende winstcijfers had gerapporteerd.

Take-Two had aan het einde van het afgelopen boekjaar zo’n 11.580 werknemers in dienst. Het moederbedrijf van gamestudio’s zoals Rockstar Games, de maker van Grand Theft Auto, verwacht dat er ongeveer zeshonderd banen verdwijnen. De kosten van de reorganisatie bedragen tot 200 miljoen dollar (zo’n 188 miljoen euro).

Sinds het einde van de coronapandemie zijn grote en kleine videogamebedrijven getroffen door ontslagen. Eerder kondigden branchegenoten als Unity Software, Riot Games en de gamedivisie van Microsoft al ontslagrondes aan. De inkrimping van de sector heeft ertoe geleid dat gamebedrijven een risicomijdende strategie hebben gevolgd als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe games. Het maken van een nieuwe game duurt vaak jaren en kan honderden miljoenen dollars kosten.