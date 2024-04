Minder bestellingen voor chipmachinemaker ASML

Chipmachinemaker ASML heeft in het eerste kwartaal minder nieuwe bestellingen binnengehaald dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf uit Veldhoven merkt dat de chipindustrie in een dip zit en verwacht dat de sector volgend jaar herstelt.

In de eerste drie maanden van dit jaar bestelden klanten voor 3,6 miljard euro aan nieuwe machines voor de productie van halfgeleiders, waarvan 656 miljoen euro voor de geavanceerdste variant EUV. Dat is aanzienlijk minder dan in het vierde kwartaal van 2023, toen ASML voor bijna 9,2 miljard euro aan orders binnenkreeg.

De omzet van ASML daalde tot 5,3 miljard euro, tegenover 7,2 miljard euro in het vierde kwartaal van vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 1,2 miljard euro. Dat was een kwartaal eerder nog ruim 2 miljard euro. De brutowinstmarge was met 51 procent hoger dan ASML zelf verwachtte, stipt financieel directeur Roger Dassen aan.

ASML ziet dit jaar als een tussenjaar waarin de omzet niet stijgt, maar wel forse investeringen nodig zijn voor de verwachte groei van de chipsector na 2025. Daarom kondigde het bedrijf eerder al kostenbesparingen aan. Het bedrijf zei ook dat de verdere uitbreiding mogelijk buiten Nederland zal zijn, omdat het vestigingsklimaat hier te ongunstig dreigt te worden.

Bij de kwartaalcijfers zei ASML niets over de mogelijke impact van extra beperkingen op de export naar China. De Verenigde Staten willen dat Nederland ook de dienstverlening van ASML aan Chinese klanten met bepaalde chipmachines aan banden legt, kwam eerder via de persbureaus Bloomberg en Reuters naar buiten.

Eerder breidde de regering op aandringen van de Amerikanen al exportbeperkingen voor ASML uit. Naast de geavanceerdste EUV-machines mag het bedrijf ook bepaalde modellen van de op een na nieuwste generatie niet meer verkopen in het Aziatische land. De VS stellen dat China met de moderne chiptechnologie militair te sterk kan worden.