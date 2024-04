AEX-index koerst af op voorzichtig herstel na recente verliezen

De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag wat te herstellen van de koersverliezen eerder deze week. De hoofdindex bereikte afgelopen vrijdag nog een hoogtepunt op 894 punten en is sinds de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekeinde flink teruggevallen. Woensdag zakte de AEX nog 1,1 procent tot 865,35 punten. Dat kwam vooral door koersverliezen van de chipbedrijven, na een tegenvallend kwartaalbericht van ASML.

ASML blijft daarbij in de belangstelling staan. Analisten van investeringsbank Fubon Securities hebben de chipmachinemaker van de kooplijst gehaald. De Duitse investeringsbank Berenberg verhoogde daarentegen het koersdoel voor ASML. Het aandeel ASML zakte een dag eerder bijna 7 procent, na een flinke daling van de nieuwe orders van het bedrijf. De Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van ASML, kwam donderdag echter met beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal. Het bedrijf profiteerde vooral van de sterke vraag naar AI-chips.

De Aziatische aandelenmarkten veerden donderdag ook op, na de recente verliezen. De Nikkei in Tokio klom 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong won 1,1 procent en de beurs in Shanghai steeg 0,4 procent. De beurzen in New York sloten woensdag wel lager. De Dow-Jonesindex daalde 0,1 procent tot 37.753,31 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent.

Op het Damrak kwam Sligro met een handelsbericht. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met 2,7 procent stijgen. In Nederland namen de verkopen toe, terwijl in België sprake was van een daling. Volgens Sligro blijft de consument terughoudend met bestedingen. Het bedrijf verkocht wel meer tabak doordat meer supermarkten vroegtijdig stoppen met de verkoop van tabak. Sligro doet verder geen concrete voorspellingen voor de resultaten in de eerste helft van het jaar.

Ook NSI opende de boeken. Het vastgoedbedrijf zag de netto-huurinkomsten dalen en boekte minder winst in het eerste kwartaal. Volgens topman Bernd Stahli was de markt voor vastgoedbeleggers extreem rustig, mede door de onzekerheid over de ontwikkelingen van de rente en de zorgen over de toekomstige vraag naar kantoren. NSI handhaafde wel de winstverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,0684 dollar waard, tegen 1,0644 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent in prijs tot 82,80 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 87,49 dollar per vat.