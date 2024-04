Kifid ontvangt 500 klachten meer over financiële diensten

Consumenten hebben vorig jaar meer geklaagd over financiële diensten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), staat in het jaarverslag. Het instituut ontving 5616 nieuwe klachten, 500 meer dan een jaar eerder. Schadeverzekeringen leverden het grootste aantal klachten op. Ook klaagden consumenten over bankzaken, hypotheken en kredietregistraties.

Volgens de organisatie is meer dan de helft van de behandelde klachten opgelost via bemiddeling of schikking. Het aantal hypotheekklachten nam toe, van 382 in 2022 tot 489 vorig jaar.

Ook het aantal ‘niet-behandelbare klachten’ steeg vorig jaar, tot ruim 2500. Het meest voorkomende probleem voor het niet kunnen behandelen van klachten is het ontbreken van stukken, aldus Kifid.