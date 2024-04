Groothandelaar Sligro stopt vanaf 2025 met de verkoop van tabak

Sligro stopt met de verkoop van tabak vanaf 2025. Dat meldt de groothandelaar in een handelsupdate over het eerste kwartaal van dit jaar. Een deel van de verkoop wordt op 1 juli dit jaar al stopgezet, met uitzondering van tabakswaren waarvoor Sligro contracten heeft afgesloten die lopen tot het einde van dit jaar.

“Nu meer en meer retailers vroegtijdig stoppen met de verkoop van tabak, zien we een volumeverschuiving naar de verkooplocaties van enkele van onze klanten”, legt de Veghelse onderneming uit. De verkoop van tabak werd al steeds minder belangrijk voor het bedrijf. Zo was tabak over heel 2023 nog goed voor 7,4 procent van de omzet, in het voorgaande jaar was dat 7,9 procent. In de eerste maanden van dit jaar echter, groeiden de opbrengsten uit tabak met 9,2 procent.

De totale omzet van Sligro kwam in het eerste kwartaal van 2024 uit op 652 miljoen euro. Dat is een stijging van 18 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 554 miljoen euro werd omgezet in Nederland, de rest in België.

Bij de zuiderburen daalden de opbrengsten met 3,2 procent. Dat had volgens Sligro te maken met het verliezen van klanten aan wie werd bezorgd in Antwerpen. De groothandelaar verwacht daar in de eerste kwartalen van dit jaar nog last van te houden, al verloopt het aantrekken van nieuwe klanten “voorspoedig”.