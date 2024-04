Slecht weer remt jaarverkoop bier moederbedrijf Bavaria

Bierbrouwer Royal Swinkels, bekend van merken als Bavaria, Palm, Swinckels en Uiltje, had vorig jaar last van het slechte weer in het voorjaar en najaar waardoor er minder bier werd verkocht. Ook de inflatie, verminderde koopkracht en het gedaalde consumentenvertrouwen drukten op de volumes.

Door onder meer “effectief prijsbeleid” en “kostenbeheersing” werden die negatieve effecten beperkt, schrijft Royal Swinkels in zijn jaarverslag. “De kostprijzen zijn hard omhoog gegaan in Europa en hebben we gedeeltelijk kunnen compenseren met prijsverhogingen richting onze klanten”, voegt een woordvoerster van het bierconcern daaraan toe.

De omzet bij de bierdivisie steeg wel ten opzichte van 2022, maar de grootste omzetstijgingen werden opgetekend bij de divisie in Ethiopië en moutdivisie Holland Malt, zegt de woordvoerster.

In het hele bedrijf werd vorig jaar zo’n 1128 miljoen euro omgezet. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, kwam uit op 127,1 miljoen euro. Dat was in 2022 nog 109,2 miljoen euro. Het bierbedrijf is actief in 150 landen en heeft wereldwijd ongeveer 2000 werknemers.