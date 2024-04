EU-leiders nemen ‘moeilijke’ stap naar gezamenlijke spaarmarkt

De EU-leiders hebben een “moedige, niet gemakkelijke” stap gezet naar een meer gezamenlijke markt voor spaargeld en investeringen. Ze onderkennen dat zo’n markt “cruciaal is voor de toekomst van de doelstellingen van de Europese Unie” en dat is al heel wat, zegt hun adviseur Enrico Letta.

Letta bracht in opdracht van de 27 EU-leiders een rapport met aanbevelingen uit over de Europese interne markt. Die is onaf en moet vlug verder voltooid worden om de concurrentie met grootmachten als de Verenigde Staten en China aan te kunnen, stelt de Italiaanse oud-premier. Om te beginnen met de energie-, telecom- en kapitaalmarkt.

Daarover denken de EU-lidstaten heel verschillend, dus demissionair premier Mark Rutte en zijn 26 collega’s discussieerden donderdag de hele dag. De conclusies die ze wilden trekken, werden noodgedwongen op allerhande punten afgezwakt. Die over Europees toezicht op de markt voor spaarders en investeerders bijvoorbeeld, waar een bankiersland als Luxemburg weinig trek in heeft.

Toch spreekt ook de voorzitter van de regeringsleiders en staatshoofden, Charles Michel, tevreden van “substantiële voortgang”. De eerste stap is gezet naar de oplossing van het “enorme probleem” hoe de EU de overgang naar een duurzame en digitale economie kan betalen, meent Letta. Eerste vereiste was dat de leiders het vitale belang van de integratie van de spaar- en investeringsmarkt inzien, zegt hij.