KLM hervat vrijdag vluchten naar Tel Aviv

KLM vliegt vanaf vrijdag weer dagelijks naar de Israëlische stad Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij staakte die vluchten onlangs omdat Iran tientallen drones afvuurde op Israël. Door de vluchten te hervatten onderscheidt KLM zich van bijvoorbeeld easyJet dat onlangs alle vluchten naar Israël opschortte tot eind oktober.

Eerder deze week overwoog KLM al om vrijdag weer op Tel Aviv te gaan vliegen. Een woordvoerster geeft aan dat de veiligheid van passagiers en crew volgens KLM niet in het geding is. Ze benadrukt dat de maatschappij de veiligheidssituatie in Israël nauwlettend in de gaten houdt.

“Wij gebruiken een safetymanagementsysteem om te bepalen of een vlucht naar een bepaalde bestemming veilig kan worden uitgevoerd. Ook staan wij in direct contact met de Nederlandse en andere overheden.”

Voorlopig worden de vluchten nog wel uitgevoerd met een tussenstop op de luchthaven van Larnaca op Cyprus. Daardoor hoeft er geen bemanning in Israël te overnachten. KLM werkte voor de Iraanse aanval op Israël van afgelopen weekend ook al op die manier.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag het reisadvies voor heel Israël aangepast naar de kleurcode rood. Dat betekent dat alle reizen naar het land worden afgeraden. Ook voor Iran wordt de kleurcode rood gehanteerd. KLM blijft komende tijd nog wel het luchtruim van Iran mijden.