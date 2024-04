EU-leiders roepen op tot heffingen op Russische landbouwgoederen

Er moeten snel importheffingen komen op landbouwproducten die vanuit Rusland of Belarus in de Europese Unie worden ingevoerd. Daartoe roepen de EU-regeringsleiders op na hun tweedaagse top-ontmoeting in Brussel.

Voorwaarde is wel dat “de doorvoer van dergelijke goederen naar ontwikkelingslanden onaangetast blijft”, staat er in de conclusies van de EU-top.

Vorige maand kwam de Europese Commissie al met een voorstel om importheffingen op te leggen voor graan uit Rusland en Belarus. Want Rusland zou door veel graan naar de EU te exporteren de Europese landbouwmarkt kunnen ontwrichten.

De EU-regeringsleiders roepen nu de Europese Commissie en de EU-ministers van landbouw op dit snel te regelen. De invoering van de tarieven kan vlot gaan, omdat dit een douane-kwestie is. Daarover kunnen de EU-lidstaten makkelijk onderling besluiten nemen bij meerderheid van stemmen. Het Europees Parlement stemt niet mee over deze kwestie.