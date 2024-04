Transavia schrapt meerdere vluchten om problemen met vliegtuigen

Transavia zag zich donderdag genoodzaakt om meerdere vluchten te schrappen om problemen met zijn vloot. Volgens de maatschappij konden zes vliegtuigen om uiteenlopende redenen niet worden ingezet. Claimorganisatie EUclaim schat dat door de annuleringen zo’n 1800 passagiers zijn gedupeerd.

“Er was helaas onvoldoende capaciteit om dit op te kunnen vangen”, zegt een woordvoerster van Transavia na eerdere berichtgeving door De Telegraaf. Vanaf Schiphol en Eindhoven Airport konden vier retourvluchten niet doorgaan. Ook is een terugkerende vlucht naar Amsterdam geannuleerd.

Volgens Transavia kampten de toestellen met verschillende vormen van schade. Zo was er schade aan een cargodeur en een probleem met een landingsgestel. “Er wordt hard gewerkt om de toestellen weer inzetbaar te krijgen”, benadrukt de zegsvrouw.

Transavia probeert passagiers in dit soort situaties om te boeken of een ander alternatief aan te bieden. “Uiteraard worden zij volgens de richtlijnen gecompenseerd.”

Paul Vaneker van EUclaim twijfelt of Transavia altijd al zijn verplichtingen nakomt. Hij stelt dat de passagiers van de geannuleerde vluchten recht hebben op een vergoeding van 400 euro per ticket. Daarnaast zou Transavia ook moeten zorgen voor zaken als vervangend vervoer, een hotelovernachting bij een vertraging die over de nacht heen gaat, en eten en drinken.

Transavia maakte vorig jaar al een moeilijk zomerseizoen door. De problemen begonnen destijds in het voorjaar, toen eerder geleasete vliegtuigen toch niet konden worden ingezet. Ook stonden enkele vliegtuigen door tekorten aan onderdelen langer aan de kant dan gepland. Dit leidde ertoe dat Transavia herhaaldelijk vluchten moest schrappen, waardoor duizenden passagiers werden getroffen.

De maatschappij kondigde dit jaar ook al aanpassingen aan in zijn vluchtschema, mede door de uitloop van groot onderhoud. Dit betreft een onbekend aantal vluchten in de periode tot eind juni. Daarnaast werd deze week bekend dat Transavia 124 start- en landingsrechten, zogeheten slots, voor het zomerseizoen heeft teruggegeven aan Rotterdam The Hague Airport. De reden hiervoor is niet duidelijk.

In de reisbranche wordt de situatie bij Transavia nauwlettend in de gaten gehouden. “Met nog acht dagen te gaan is vandaag een slechte generale voor de meivakantie”, zegt Vaneker.