Export Zwitserse horloges daalt flink door minder vraag China

De export van Zwitserse horloges, van bekende merken als Rolex, Patek Philippe, Breitling, Swatch en Omega, is in maart fors gedaald. Dat kwam doordat de vraag naar dure polsklokken in onder meer China en Hongkong afnam. De export daalde met 16 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder tot 2 miljard Zwitserse frank, omgerekend ongeveer 2,1 miljard euro. Dat maakte de Zwitserse federatie van horlogemakers donderdag bekend.

Naar China werden flink minder horloges verscheept, de daling betrof 42 procent. Het Aziatische land is de op een na grootste markt voor Zwitserse horloges. Daarmee was de export naar China vorige maand lager dan in maart 2020, toen de industrie stil kwam te liggen door coronalockdowns. De verzendingen naar Hongkong daalden met 44 procent.