Europese autobranche wijt verkoopdaling aan paasvakantie

De Europese automarkt heeft vorige maand voor het eerst dit jaar een kleine krimp laten zien. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA komt dat waarschijnlijk doordat Pasen dit jaar vroeg viel. In verschillende landen betekende het een lange vakantie in maart en daarin hebben autodealers minder auto’s verkocht.

In totaal werden in de Europese Unie vorige maand ongeveer 1 miljoen nieuwe personenwagens op kenteken gezet. Dat is dik 5 procent minder dan een jaar eerder. De afzet van volledig elektrische auto’s daalde daarbij met ruim 11 procent tot 134.397 voertuigen. Vooral in de grote automarkt Duitsland liepen de verkoopcijfers flink terug.

Ook in Nederland was sprake van een kleine terugval. Dit was eerder al gemeld door de Nederlandse autobrancheclubs BOVAG en RAI Vereniging. Volgens de branche in Nederland was maart niettemin ook een goede maand. De verkoopcijfers van vorig jaar bestonden voor een groot deel uit naleveringen, wat een vertekend beeld geeft.

Bezien over de eerste drie maanden van het jaar lieten de automarkten van zowel de EU als Duitsland en Nederland wel groei zien. ACEA telde in totaal bijna 2,8 miljoen verkochte wagens. Dat is ruim 4 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.